تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي

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تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات وعرب سات وسهيل سات



قنوات اجنبية تنقل مباراة الأهلى والدحيل

يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء الوطن العربي والعالم عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية، وذلك بعد إعلان شبكة بي ان سبورت الرياضية القطرية نقل المباراة عبر قناتها المفتوحة.حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل عشاق الكرة، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية.وتبث بعض القنوات في أنحاء العالم مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وعلى رأسها قناتين ناطقين باللغة العربية، وهما بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس الرياضية القطرية.القمر الصناعي نايل سات.التردد 12765.الاستقطاب أفقي.معامل الترميز 27500.معادل تصحيح الخطأ 34.القمر الصناعي سهيل سات.التردد 11547.الاستقطاب عمودي.معامل الترميز 27500.وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.التردد - الاستقطاب - معامل تصحيح الخطأ - معدل الترميز - القمر الصناعي11919 - أفقي - 34 - 27500 - نايل سات12149 - أفقي - 56 - 27500 - نايل سات12245 - رأسي - 56 - 27500 - عرب سات12418 - أفقي - 56 - 27500 - بدر 6وعلى صعيد أخر تنقل ثلاث قنوات أجنبية باللغة الإيطالية والبولندية والبلغارية، لمباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية- قناة تي في سبورت البولندي، والتي تبث على القمر صناعي هوت بيرد، من خلال التردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.- قناة ميديايست الإيطالية، والتي تبث على القمر الصناعي هوت بيرد، من خلال التردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.- قناة بي إن تي البلغارية، والتي تبث على القمر الصناعي هيلاس سات، من خلال تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.