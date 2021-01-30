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تقارير ومتابعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء الوطن العربي والعالم عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية، وذلك بعد إعلان شبكة بي ان سبورت الرياضية القطرية نقل المباراة عبر قناتها المفتوحة.

حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل عشاق الكرة، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

وتبث بعض القنوات في أنحاء العالم مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وعلى رأسها قناتين ناطقين باللغة العربية، وهما بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس الرياضية القطرية.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12765.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 34.

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11547.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.

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تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات وعرب سات وسهيل سات

التردد - الاستقطاب - معامل تصحيح الخطأ - معدل الترميز - القمر الصناعي

11919 - أفقي - 34 - 27500 - نايل سات

12149 - أفقي - 56 - 27500 - نايل سات

12245 - رأسي - 56 - 27500 - عرب سات

12418 - أفقي - 56 - 27500 - بدر 6

قنوات اجنبية تنقل مباراة الأهلى والدحيل

وعلى صعيد أخر تنقل ثلاث قنوات أجنبية باللغة الإيطالية والبولندية والبلغارية، لمباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

- قناة تي في سبورت البولندي، والتي تبث على القمر صناعي هوت بيرد، من خلال التردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

- قناة ميديايست الإيطالية، والتي تبث على القمر الصناعي هوت بيرد، من خلال التردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

- قناة بي إن تي البلغارية، والتي تبث على القمر الصناعي هيلاس سات، من خلال تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.

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