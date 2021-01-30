حظك اليوم.. برج الحمل السبت 30 يناير 2021
السبت 30/يناير/2021 - 08:17 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: تتميز بشعبية كبيرة وسط اصدقائك في العمل، فأنت شخص مميز وتستحق التقدير لما تبذله من مجهود في العمل، ابقي وراء هدفك وستحقق أحلامك
عاطفيا: حاول أن تصلح ما أفسده الزمن بينك وبين شريكك، فهو يستحق ان تكون معه ولا تتركه، هو يحبك ولكن لايستطيع ان يعبر عن مشاعره معك
صحيا: انت تعرض نفسك للمخاطر الصحية بسبب سوء تصرفاتك، حافظ علي صحتك والتزم تعليمات الطبيب حتى تتعافى تماما
مهنيا: تتميز بشعبية كبيرة وسط اصدقائك في العمل، فأنت شخص مميز وتستحق التقدير لما تبذله من مجهود في العمل، ابقي وراء هدفك وستحقق أحلامك
عاطفيا: حاول أن تصلح ما أفسده الزمن بينك وبين شريكك، فهو يستحق ان تكون معه ولا تتركه، هو يحبك ولكن لايستطيع ان يعبر عن مشاعره معك
صحيا: انت تعرض نفسك للمخاطر الصحية بسبب سوء تصرفاتك، حافظ علي صحتك والتزم تعليمات الطبيب حتى تتعافى تماما