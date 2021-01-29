من رواد السوشيال ميديا لـ منى سيف: «مؤامراتك اتفضحت»

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي منى سيف ووجهوا لها رسالة توبيخ قالوا خلالها "أيتها الكذابة.. مؤامراتك اتفضحت وأنتِ أصبحتِ عالة على المجتمع". ‎وتابعوا: "أمثالك ضيعوا البلد في ‎2011 أنتم اللي قبلتم أقدام الإخوان وسلمتوا ليهم رقابكم.. واتصورتوا معاهم على أنقاض هذا الوطن".وأضافوا: "مش مستغربين من واحدة فاسدة متآمرة وعميلة وخليعة زيك تقول هذا الكلام لأنه شيء طبيعي إنك تكوني بنت لأم فاسدة ضيعت أبنائها ودفعتهم لارتكاب الجرائم ليكونوا خلف قضبان السجون".وتابعوا: "الدليل على سعة صدر البلد أنها تترك واحدة مثلك بهذه الأخلاق المنحطة الوضيعة والفكر المريض لا تزال حرة".واختتموا: "لو كنتِ في أي دولة أوروبية من الدول التي تلعقون أحذيتها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل السجن ‎أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد".