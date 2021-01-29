بوتين يوقّع تمديد معاهدة نيو ستارت الروسية الأمريكية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على تمديد معاهدة نيو ستارت مع الولايات المتحدة حول الحد من الترسانة النووية، وذلك إثر توصل البلدين إلى تفاهم قبيل انتهاء سريانها.وقال الكرملين في بيان: "وقّع فلاديمير بوتين على القانون الفيدرالي حول المصادقة على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى التقليص وزيادة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وتنص المعاهدة على "تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات، حتى الـ5 من فبراير عام 2026، وأن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ باليستية على الغواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق ثابتة ومتحركة".