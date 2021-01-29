تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع المواد المخدرة عبر "فيسبوك".أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.وبمواجهته اعترف بإدارته الحساب المشار إليه بقصد الاتجار فى المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".