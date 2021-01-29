الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية في أفريقيا يطالب بتوفير لقاحات كورونا

بسبب قيود جائحة كورونا في أفريقيا وما تسببه من خسائر فادحة في الإنتاج، طالب الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية في أفريقيا بإمداد القارة بلقاحات مضادة لكورونا على وجه السرعة.وقال رئيس الاتحاد شتيفان ليبينج، إنه من المهم للغاية للشركات الألمانية العاملة في أفريقيا استئناف النشاط والإنتاج وبناء وصيانة المرافق.وجدد الاتحاد في بيان صادر اليوم الجمعة انتقاده لخطط الحكومة الألمانية لسن قانون سلاسل التوريد، الذي يلزم الشركات بحد أدنى من المعايير الاجتماعية والبيئية، وهو ما يؤدي إلى عدم يقين بين الشركات الألمانية في أفريقيا، بحسب البيان.وجاء في البيان أنه خلال محادثة مع سفراء من القارة، اتضح أن هناك مخاوف من الآثار السلبية على تصدير البضائع من إفريقيا وعلى نشاط الشركات الألمانية في الدول الأفريقية.