محتجون لبنانيون يشعلون النار في بلدية ومركز شرطة طرابلس
الخميس 28/يناير/2021 - 11:19 م
محمد عمرطباعة
أشعل محتجون في لبنان، مساء اليوم، النار في مبنى بلدية طرابلس ومركز شرطة البلدية فيما تدخلت قوة من الجيش وعملت على إبعاد المحتجين عن مبنى البلدية.
وسبق أن أشعل محتجون يشعلون النار أمام السراي الحكومية في طرابلس وسط قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية.
وتشهد لبنان منذ ايام احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف قوات الأمن والمتظاهرين.
وسبق أن أشعل محتجون يشعلون النار أمام السراي الحكومية في طرابلس وسط قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية.
وتشهد لبنان منذ ايام احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف قوات الأمن والمتظاهرين.