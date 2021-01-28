محتجون لبنانيون يشعلون النار في بلدية ومركز شرطة ‎طرابلس

أشعل محتجون في لبنان، مساء اليوم، النار في مبنى بلدية ‎طرابلس ومركز شرطة البلدية فيما تدخلت قوة من الجيش وعملت على إبعاد المحتجين عن مبنى البلدية.‏وسبق أن أشعل محتجون يشعلون النار أمام السراي الحكومية في ‎طرابلس وسط قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية.وتشهد لبنان منذ ايام احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف قوات الأمن والمتظاهرين.