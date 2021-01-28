موريتانيا ومصر تبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى وزير الخارجية الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء الخميس بمكتبه في نواكشوط أحمد سلامة، السفير المصري المعتمد في نواكشوط.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات المتميزة؛ بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين ومصالحهما المشتركة.حضر اللقاء محمد الحنشي الكتاب، المدير العام لمديرية التعاون الثنائي في وزارة الخارجية الموريتانية.