مويتانيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الخميس، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16 ألفا و543 حالة.وأفاد بيان أصدرته الوزارة، بثته الإذاعة الرسمية اليوم، بأنه جرى تسجيل 69 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 15 ألفا و560 حالة، فيما توفت حالتان جديدتان ليصل إجمالي الوفيات 421 حالة وفاة.