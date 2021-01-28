ألفت كامل: محدودو الدخل على رأس أولويات مجلس النواب الحالى

أكدت الدكتورة ألفت كامل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنها ستبذل كل ما فى وسعها لتكون عند حسن ظن المواطنين بعد إعادة انتخابها في مجلس النواب للدورة الثانية على التوالى، لافتة إلى أنها تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها من خلال سن عدد من القوانين التى تساهم فى النهوض به، إضافة إلى استكمال ما بدأته في الدورة الأولى من دعم المشروعات القومية والنهضة الشاملة التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس السيسى سدة الحكم.وأضافت فى تصريحات صحفية، أن اختيارها عضوًا بلجنة القيم يزيد من جسامة المهمة التى تقع على عاتقها، لكون اللجنة منوطا بها ما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات أو الإخلال بواجبات العضوية، بجانب مسئوليتها عن إسقاط عضوية أو رفع حصانة النواب فى حال ارتكابهم ما يدعو إلى ذلك.وأشارت إلى أن البرلمان الحالى يجمع فى طياته العديد من الشباب وأصحاب الخبرات وهو ما ينبئ بأنه سيكون أحد أهم المجالس على مدار تاريخ الحياة النيابية المصرية، خاصة أن الشباب الموجودين به يتمتعون بمؤهلات علمية كبيرة ما يؤهلهم لاحتلال مناصب مرموقة فيما بعد سواء داخل البرلمان أو خارجه.وأضافت أن المجلس الحالى لن يكتفى بسن القوانين وإقرار التشريعات والتى بدأ فيها فعليًا مع عقد أولى جلساته، بل سيضع المواطن خصوصًا محدودى الداخل على رأس أولوياته وذلك للارتقاء به ورفع العبء عن كاهله بعد أن عانى خلال السنوات الماضية بسبب الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها القيادة السياسية للخروج من عنق الزجاجة والنفق المظلم الذى كانت ستواجهه مصر لولا صدور مثل هذه القرارات التى كانت بمثابة حد فاصل بين انهيار الدولة وقدرتها على الصمود والانطلاق فيما بعد وتحقيق التنمية المنشودة.وقالت إن المواطن المصرى تلقى هذه الإجراءات بصدر رحب، وكان حائط الصد الأول أمام جميع المخططات التى حيكت ضد الدولة من قبل جماعات الشر سواء فى الداخل أو الخارج، لذلك حان الوقت لرد الجميل إليه عبر تشريعات تساهم فى إثراء حياته المعيشية والنهوض به وبمستقبل أبنائه.