«الصحة»: نجحنا فى خفض ذروة الموجة الثانية للوباء

أكدت مصادر فى وزارة الصحة والسكان نجاح الدولة فى تخفيض «ذروة» الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الموجة الثانية لانتشار الجائحة، التى بدأت فى ديسمبر الماضى حتى بداية يناير الجارى، مستدلة على ذلك بانخفاض أعداد الحالات المترددة على المستشفيات، والموجودة فى الرعايات المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من العوامل التى ساعدت على انخفاض معدل الإصابات بفيروس «كورونا» بنسبة كبيرة، من بينها التشديد على ارتداء الكمامات الطبية فى وسائل المواصلات، وتقليل الكثافة فى الأماكن العامة والمؤسسات وأماكن العمل الحكومية أو الخاصة.وأضافت: «كما أن مصر اكتسبت خبرة فى التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى فى صيف ٢٠٢٠، والتى كانت ذروتها بين عيدى الفطر والأضحى، فضلًا عن أن مستشفيات العزل والصدر والحميات كافة مجهزة للتعامل مع الحالات، ومزودة بالتجهيزات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس الصناعى».‎واعتبرت أن الحديث عن احتمالية ظهور «موجة ثالثة» لانتشار فيروس «كورونا» فى مصر «سابق لأوانه»، بناء على متابعة دقيقة من جانب اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» فى وزارة الصحة والسكان.