رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«يوم الدين».. فيلم جسد معاناة مرضى الجذام فصفق له جمهور «كان» 15 دقيقة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:07 م
فيلم يوم الدين
فيلم يوم الدين
سمر عبدالله
طباعة
لم يرصد معاناتهم أحد، يعيشون طوال الوقت بآلام شديدة وعزلة تؤثر في نفوسهم وتجعلهم ينتظرون الموت.. هذا هو حال مرضى الجذام، هذا المرض الذي يتعرض المصابون به لتنمر شديد بسبب آثار هذا المرض الذي تجعل المصابين به منبوذين، ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمرض الجذام، حيث يقود العالم حملات توعية بهذا المرض في 28 يناير من كل عام.. لكن ماذا عن دور السينما في تجسيد معاناة هذا المرض الخطير؟

فيلم "يوم الدين"، استطاع أن يحظى باهتمام شديد ليس على المستوى المحلي فقط، بل على مستوى عالمي أيضا، حيث تدور أحداث الفيلم عن رجل مصري عمره 40 عاما يدعى "بشاي"، بعد أن تعافى من مرض الجذام، ترك المرض على وجهه وأطرافه آثارا وندوبا لا شفاء منها، ويروي الفيلم قصة بشاي الذي كان يعيش في مستعمرة الجذام، وهو مكان يتم فيه علاج المصابين بالجذام منذ سنين طويلة، ويحيا فيه المتعافون وأسرهم ويعملون في حرف مختلفة داخل حدود المستعمرة.

وفجأة.. يقرر بشاي أن يترك المستعمرة أخيرًا، وأن يذهب في رحلة للبحث عن أسرته التي تعيش في صعيد مصر، برفقة طفل صغير من سكان المستعمرة يسمى "أوباما"، بالإضافة لحمار يسمونه "حربي"، حيث يبدأ بشاي رحلته على عربة يجرها هذا الحمار.

استوحى مؤلف هذا العمل أبوبكر شوقي، قصة الفيلم من أحداث حقيقية شاهدها أبوبكر بنفسه أثناء صنعه لفيلمه الوثائقي "المستعمرة" في عام 2009، والذي جمع من خلاله شهادات عديدة عن مرضى بالجذام تركهم أهلهم وهم صغار على أبواب المستعمرة ولم يقابلوهم مرة أخرى طوال حياتهم.

وحين عرض الفيلم المصري في مهرجان كان العالمي، الذي يحظى باهتمام لا مثيل له من بين المهرجانات الفنية، استمر التصفيق لما يقرب من 15 دقيقة عقب عرض فيلم "يوم الدين"، كما حصد الفيلم جائزة فرانسوا تشالييه في مهرجان كان.

موضوعات متعلقة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة