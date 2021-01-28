«موازنة النواب» تعقد 4 اجتماعات لإنهاء تعديلات قانون القيمة المضافة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، تبدأ من الأحد إلى الأربعاء، وذلك لإنهاء دراسة مشروع التعديلات المحالة من مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ومن المقرر أن تشهد اللجنة أيضًا 5 اجتماعات متتالية تبدأ من الأحد حتى الخميس، تتناول خلالها مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي 20192020، متضمنة الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي نفسه، والتي تباشر بحثها اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمراجعة الحسابات الختامية للدولة.