ولي العهد السعودي: الرياض واحدة من أفضل 10 بنى تحتية بالعالم

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن مدينة الرياض تستهدف تطوير بنيتها التحتية ورفع جودة الحياة بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الرياض لديها واحدة من أفضل 10 بنى تحتية في العالم.وأضاف ولي العهد السعودي في كلمته، اليوم الخميس، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وسنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض".وأوضح "بن سلمان"، أن الرياض تستطيع أن تستوعب ما بين 15 وحتى 20 مليون نسمة في الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن الرياض تمثل فرصة كبيرة للغاية لتوفير نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في المملكة العربية السعودية.وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الرياض تعد أحد ركائز النمو الاقتصادي في المملكة، منوهًا بأن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مدار 50 عامًا ماضية.