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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

الخميس 28/يناير/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
الدستور
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يبحث الكثير من المصريين أو من يقيم في مصر بشكل عام عبر محلاك البحث "جوجل" عن الاستعلام عن صدور تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية من القنصلية السعودية برقم جواز السفر.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

وننشر للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية رابط الدخول عبر موقع شركة تساهيل من خلال هذا الرابط (هنا) لتسجيل بياناتهم، حيث يقوم بإصدار تأشيرات الدخول لهم ولأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة عائلية للراغبين من المصريين المقيمين هنا في استضافة ذويهم فترة من الوقت، حيث تصل مدة صلاحية التأشيرة 360 يوما تبدأ من تاريخ إصدارها على أن تكون مدة الإقامة هناك 3 أشهر فقط.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز


1 - سجل الدخول عبر موقع شركة تساهيل الرسمي من خلال هذا الرابط (هنا)
2 - اختار مواعيد الحجز القائمة.
3 - اكتب البيانات المطلوبة من اسم الراغب في السفر ورقم جواز سفر وغيرها.
4 - اختار كلمة حجز.
5 - اضغط على زر تأكيد حجز.
6 - ظهور مواعيد الحجز.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة السعودية


1 - جواز سفر ساري لمدة 6 شهور.
2 - استمارة إنجاز وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الصحي.
3 - حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة.
4 - تقديم ما يثبت حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.
5 - تقديم شهادة إثبات ملائمة مالية من أحد البنوك.
6 - تقديم خط سير الرحلة.

وتعمل الآن معظم الدول بكافة أجهزتها المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها من سفارات أو قنصليات عربية أو أوروبية على تسهيل الأمور الاستعلامية عن جميع الأشياء لعدم حضور العملاء أو المستعلمين عن الأمر إلى مقاراتهم خوفا عليهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد19- بشكل لا يمكن عليه السيطرة فيما بعد من قبل سلطات الدولة من الداخل أو الخارج في جاليتها على مستوى أنحاء العالم.

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