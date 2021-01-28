انطلاق «هيتايا» لـ نيللي كريم و«المدفعجية» خلال أيام

ينطلق الموسم الأول من برنامج "هيتايا" مع النجمة نيللي كريم وفريق المدفعجية، خلال الأيام المقبلة، وهو من إنتاج شركة "rhyme production".يعتمد البرنامج الذي تم الإنتهاء من تصويره الأيام الماضية، على إستضافة نجمين فقط طوال الموسم الواحد، لتظهر نيللي طوال الموسم الأول مع فريق "المدفعجية"، يتبعهم عدد من نجوم الغناء والفن على الساحة في مواسمه المقبلة.ويحمل البرنامج أسم" هيتايه" الذي يُعد التعريب المشتق من الكلمة الإنجليزية "Hits"، وتم الاستقرار على هذا الاسم بإعتباره مصطلح دارج في الوسط الفني، ويطلق على الأعمال او البرامج التي تلقى استحسانا لدى الجمهور والنقاد معًا، كما يتماشى عدد حلقات البرنامج التي تأتي عبر 4 حلقات للموسم الواحد مع طبيعة جمهور تلك المنصات، فيما سيثير نيللي والسكري الجدل كونهما اختارا، أن لا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن 5 دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ البرامج الغنائية.والبرنامج من انتاج الشركة التي انتجت مجموعة من البرامج الناجحة جماهيريا، والتي عرضت على منصات التواصل الاجتماعي ومنها " الفاميليا" و" والفرنجة" و"مش مسلسل".