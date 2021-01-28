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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

7 حقوق للممولين فى قانون الضرائب الجديد

الخميس 28/يناير/2021 - 02:36 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
مني هيبة
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نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المرتقب صدور لائحته التنفيذية خلال الشهر المقبل وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ حقوق الممولين والمكلفين بالضريبة، وأبرزها استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو الخطأ.

ويرصد "الدستور" الحقوق التي كفلها القانون للممولين في السطور التالية وشملت:
- التزام مصلحة الضرائب بالتوعية بأحكام القانون. 
- التزام المصلحة بتمكين الممولين من الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
- التزام المصلحة بإخطار الممول بالإجراءات الضريبية المتخذة بشأنه.
- تمكين الممول من الاطلاع على ملفه الضريبي.
- التحقق من شخصية الموظف المختص بفحص النشاط والتكليفات الرسمية المكلف بها.
- تلقى الردود على استفساراته حول وضعه الضريبي كتابة.
- التزام المصلحة وموظفيها بالحفاظ على سرية المعلومات الضريبية للممول.

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