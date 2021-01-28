قصة الطبيب المتحرش بالرجال..مشاهير تلقوا العلاج على يديه

فى واقعة أثارت الكثير من جدل رواد التواصل الاجتماعي، كما هزت قلوب المواطنين بالشارع المصري، أمرت النيابة العامة في الجيزة، مساء امس الأربعاء، بحبس طبيب أسنان شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة "هتك عرض رجال بالقوة"، وذلك بعدما كشف جرائمه عدد من الفنانين والمشاهير الذين خضعوا للعلاج على يده، وعلى رأسهم الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، والفنان تميم يونس.



أصدرت النيابة العامة، مساء أمس، بيانا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تقول فيه: "النيابة تأمر بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة" وسردت في البيان، أنها تلقت بلاغا من 5 أشخاص في سبتمبر الماضي ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة.



استجوبته "النيابة العامة" وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.





عباس أبو الحسن يفضح جرائمه



قرر الممثل والسيناريست عباس أبو الحسن، فضح جرائم الطبيب المتحرش بالإبلاغ عنه، كما دعمه فى ذلك المغني تميم يونس، وعلق عباس، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "خر حاجة هقولها في موضوع الطبيب المتحرش باسم سمير حتى يجد جديد، المجرم ده تحت تحفظ النيابة ومحبوس 4 أيام وسيتم التجديد له في الميعاد، اللي احنا قدمناه كافي بإذن الله يزيله من المجتمع ويشطب رخصته المهنية".



وناشد ضحايا الطبيب المتحرش ب" كل واحد حصل معاه موقف مع هذا المجرم سواء طالب أو شخص عادي أو دكتور أو مريض، حتى لو من 20 سنة، هي شهادة مهمة تصعب من موقفه وتغلظ عقوبة هذا المجرم، أناشده أنه يتقدم لنيابة استئناف القاهرة بمبنى مقر النائب العام ويطلب الادلاء بشهادته ضد د. باسم سمير" مضيفا: "الشهادة سرية ورؤساء ومعاونو النيابة أشخاص قمة في الاحترام والرقي، ليه أنا بطلب ده؟ لأن مش لازم حد تاني يجيبلك حقك، أنت مدين لنفسك برد الاعتداء، وفي سرية تامة كشاهد"





اعترافات الطبيب

أدلى الطبيب المتهم بالتحرش بالفنانين باعترافات خاصة له حول جرائم التحرش التى ارتكبها فى حق عدد من الفنانين، وممارسته الشذوذ مع أحد مقدمي البلاغات، أيضا واجهته النيابة بشهادة المجنى عليهم، وكذلك الأدلة الفنية التي تقدم بها المبلغون لا سيما الأدلة المتواجدة على هاتفه.



وصرح الطبيب المتحرش، خلال التحقيق معه، أنه يعانى من اضطراب في الميول الجنسية، واعترف بارتكابه جرائم التحرش وهتك العرض ضد المتقدمين بالبلاغات ضده، كما تحفظت النيابة العامة على هاتف الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته في الدقي وتم تحريزه وإرساله إلى مصلحة المساعدات الفنية لفحصه وتفريغ محتوياته.



كاميرات لتصوير ضحاياه



فى ظل حالة الصمت التى عاشها ضحاياه منذ سنوات، تبينت النيابة أيضا أنه كان يثبت كاميرات داخل عيادته لتصوير تلك الممارسات بالفيديو، وكان يستخدم تلك المقاطع في تهديد الشاب الذي كان يتحرش به جنسيا، حتى يستمر في ممارسة تلك الأفعال المشينة، وأن الشاب كان يرضخ لطلباته، وكان يحضر إليه كلما يتصل به على الفور، خوفا من تهديده له بأنه سينشر هذه المقاطع على حسابه بفيسبوك، وقررت النيابة تفريغ عدد من مقاطع الفيديو التي قام المتهم بالاحتفاظ بها وتسجيلها لابتزاز زبائنه.



شهادة تميم يونس

صرح "يونس"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب الأسنان، حينما كان عمره 22 سن، قائلا فى فيديو، عبر انستجرام،إنه ذهب للطبيب رفقة خطيبته، وكانت تنتظر بالخارج عندما وجه له الطبيب أسئلة "جنسية" كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل، وشد بنطاله للتحرش به، وحينها حاول دفع الطبيب، فاتهمه بالخرَف، مشتكيا لعائلة خطيبته بأنه كان "بيخرف بفعل البنج".

