التفاصيل الكاملة لإطلاق الاتصالات مبادرة «مجتمع رقمى آمن»

أهداف المبادرة



الفئات المستهدفة



ما هى المميزات التى سأحصل عليها من خلال المبادرة؟



تشمل المبادرة المقررات التدريبية التالية:



العائد المعرفى:



سجل من هنا



أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "مجتمع رقمي آمن" والتي تستهدف تمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية.وفي هذه السطور يرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن مبادرة "مجتمع رقمي آمن" وكيفية التقدم لها والحصول علي هذه المنحة التدريبية والمتوفرة لجميع أطياف الشعب المصري عبر موقع المبادرة الالكترونيبداية تأتى هذه المبادرة في إطار سلسلة المبادرات التي يطلقها قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات لنشر الوعي المعلوماتي وتعزيز الثقافة الرقمية لدى مستخدمي مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتنمية معارفهم ومهاراتهم لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية الجديدة، خاصًة في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات متزايدة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وهو ما يفرض ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع الدفع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.وتستهدف الوزارة من خلال المبادرة تدريب 9000 متدرب بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة.وتتيح المبادرة كافة أدوات التعلّم من خلال تقنية "التعلم الذاتي" عبر منصة أكاديمية سيسكو للشبكات.ويُمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمُبادرة، منها الأسس الرقمية، مقدمة عن الأمن السيبراني، أساسيات الأمن السيبراني، أساسيات الشبكات، أساسيات تكنولوجيا المعلومات، أساسيات لغة پايثون للبرمجة، مقدمة لإنترنت الأشياء، مبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء)، مبادئ إنترنت الأشياء (تحليل البيانات الضخمة).وتعد مبادرة مجتمع رقمى آمن هي مبادرة تعليمية مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع مؤسسة Cisco العالمية، وتتيح التعلم عن بُعد فى مجال أساسيات الأمن السيبراني ومبادئ الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وإنترنت الأشياء وعلوم البيانات.رفع الوعي المجتمعي المعلوماتي وتعزيز الثقافة الرقمية من خلال التعلم والتأهيل عن بُعد لـ:دعم وتنمية استخدام خدمات شبكة الإنترنت بأمان.الاستفادة من التعرف على المجالات الحديثة.التعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية عند استخدام وسائل التعلم والاجتماعات عبر الإنترنت.ممارسة التحقق واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها والاتصال بالإنترنتتثبيت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وتكوينها واكتشاف مشكلاتها وإصلاحهاالتعرف على عملية تطوير البرامج من خلال تعلم أساسيات لغة (Python) للبرمجةالتعرف على تقنيات إنترنت الأشياء ودورها في الربط بين أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التشغيل.التمكّن من تصميم الأفكار وإعداد النماذج الأولية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.تصور مجموعات البيانات وتنقيحها وتغييرها ودمجها.تعلم المبادئ الأساسية لأنظمة Big Data مثل Hadoop.التسجيل متاح لجميع فئات المجتمع المصري من مستخدمي الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وفئات الشباب والطلاب والخريجيين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة والعاملين بقطاع الاتصالات والمهتميين بالشبكات وطلاب كليات الحاسبات والنظم والهندسة وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بقطاع المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتحليل البياناتبالإضافة إلى حصولك على برنامج تدريبي مجاني بتقنية التعلم عن بُعد، فإن الالتحاق بحزمة البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة يتيح لك ميزتين إضافيتين:عند ااجتيازك الاختبارات اللازمة بنجاح للمقررات التدريبية التي قمت باختيارها، ستحصل على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية، تصلك بالبريد على العنوان الخاص بك المسجل بموقع المبادرة.يمكنك فقط من خلال المبادرة الجمع بين أكثر من مقرر وعند اجتيازك اختبارات تلك المقررات، ستحصل على شهادات خاصة بكل حزمة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية۱- الأسس الرقمية Get-Connectedتحميل Alternate Text۲- مقدمة عن الأمن السيبراني (المستوى الأول) Introduction to Cybersecurityتحميل Alternate Text۳- أساسيات الأمن السيبراني (المستوى الثاني) Cybersecurity Essentialتحميل Alternate Text٤- أساسيات الشبكات Networking Essentials (New)تحميل Alternate Text٥- أساسيات تكنولوجيا المعلومات IT Essentials (New)تحميل Alternate Text٦- أساسيات لغة بايثون للبرمجة Programming Essentials In Python (New)تحميل Alternate Text٧- مقدمة لإنترنت الأشياء Introduction to IoT (New)تحميل Alternate Text٨- مبادئ إنترنت الأشياء (اتصال الأشياء)IoT Fundamentals: Connecting Things (New)تحميل Alternate Text٩- مبادئ انترنت الأشياء (تحليل البيانات الضخمة) IoT Fundamentals: Big Data & Analytics (New)تحميل Alternate Textالتعرّف على المهارات الأساسية وتقنيات الإتصال.التعرّف على مهارات الأمان الأساسية للشبكات.التعرّف على كيفية حماية بياناتك الشخصية وخصوصيتك على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.ممارسة التحقق واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها والاتصال بالإنترنت.تثبيت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وتكوينها واكتشاف مشكلاتها وإصلاحها.التعرف على عملية تطوير البرامج من خلال تعلم أساسيات لغة (Python) للبرمجة.التعرف على تقنيات إنترنت الأشياء ودورها في الربط بين أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التشغيل.التمكّن من تصميم الأفكار وإعداد النماذج الأولية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.تصور مجموعات البيانات وتنقيحها وتغييرها ودمجها.تعلم المبادئ الأساسية لأنظمة Big Data مثل Hadoop.إكتساب مهارة التعلم عن بُعد.آلية التسجيل والتعلمالتسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال هذا الرابط http:www.basicict.gov.egاختيار المقرر المقررات المطلوبة.يتم إرسال بريد إلكتروني للمتدرب بتأكيد الإلتحاق بالدورة التدريبية به رابط خاص بكل دورة تدريبية.إستكمال التسجيل على رابط المنصة التعليمية الخاصة بمقدم الخدمة المدرج بنهاية نموذج التسجيل بالمبادرة.إنشاء حساب للمتدرب وحصول المتدرب على اسم المستخدم وكلمة المرور.يقوم المتدرب بدراسة المادة العلمية من خلال المنصة التعليمية الخاصة بمقدم الخدمة وتكون الدراسة ذاتية.يقوم المتدرب فى نهاية الدورة التدريبية بإجراء اختبار عبر الإنترنت.يظهر للمتدرب فى نهاية الدورة التدريبية شهادة يستطيع طباعتها ذاتيًا.إستلام المتدرب شهادة بالبريد على العنوان الخاص به المسجل بالمبادرة.الشهادات المتاحة من خلال المبادرة۱- شهادة: Get-Connected Certificate۲- شهادة: Introduction to Cybersecurity certificate۳- شهادة: Cybersecurity Essential Certificateشهادات متاحة حصريًا من خلال المبادرة:٤- شهادة: Cybersecurity Literacy Certificate(عند الحصول علي مقررات (a) Introduction to Cybersecurity + (c) Cybersecurity Essentials)٥- شهادة: Digital Security Certificate(عند الحصول علي مقررات (a) Get Connected + (b) Introduction to Cybersecurity)٦- شهادة: Technology Security Literacy Certificateعند الحصول علي الثلاث مقررات) (a) Get Connected + (b) Introduction to Cybersecurity + (c) Cybersecurity Essentials)ملحوظةبنهاية الدورة التدريبية فور اِجتياز المتدرب الاختبارات اللازمة بنجاح عبر الإنترنت (طبقا للحزمة المختارة)،يتاح فقط من خلال المبادرة إستلام شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية ،ترسل بالبريد على العنوان الخاص بالمتدرب المسجل بالمبادرة.