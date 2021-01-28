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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 07:41 ص
جريدة الدستور
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يقدم موقع "الدستور"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-1-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.

شهد الريال السعودي، اليوم الخميس، استقرارًا لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية.

وحافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي  اليوم الخميس 28-1-2021

- بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
- بنك البركة 4.09 و4.24 جنيه للشراء وللبيع.
- بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
- البنك المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
- البنك العربى الإفريقي الدولى 4.16 و4.21 جنيه للشراء والبيع
- بنك مصر إيران التنمية 4.05 و4.21 جنيهًا للشراء والبيع.
- بنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
- بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع

أسعار الريال السعودي اليوم


وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.


ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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