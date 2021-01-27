هند صبرى تتسلم وسام الفنون والآداب الفرنسى

تسلمت الفنانة التونسية هند صبري، مساء الأربعاء، من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art etblettres ليصبح ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.وجرت مراسم تسلم هند صبري للوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.على صعيد آخر، تسلم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.ووسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والآداب في فرنسا وفي العالم أجمع».وحصل عليه من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي وإيشوريا راي والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر وأوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.أما في مصر، فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحفي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.