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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص ترفع قيود كورونا تدريجيًا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:56 م
قبرص ترفع قيود كورونا
قبرص ترفع قيود كورونا
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أعلنت قبرص، الأربعاء، أنها سترفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، بعد انخفاض معدلات الإصابة اليومية بالفيروس (كوفيد- 19).

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء القبرصي بشأن قرار الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، أوضح وزير الصحة، كونستانتينوس إيوانو، أن طلاب المدارس الابتدائية والثانوية سيعودون إلى المدارس، وأن المحلات التجارية ومراكز التسوق وصالونات الشعر والتجميل ستفتح أبوابها في الثامن من فبراير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القبرصية.

وقال إنه بدءًا من الإثنين الأول من فبراير ستتم زيادة نسبة الموظفين المسموح لهم بالتواجد الفعلي في العمل من 25% إلى 50%، مضيفًا أن القيود المفروضة على التجمعات في المنازل لا تزال قائمة، وأنه يسمح فقط بالزيارات للأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف أنه سيعاد فتح أبواب المتاحف والمواقع الأثرية في الثامن من فبراير، وسيُسمح بإقامة القداس في الكنائس بـ50 شخصا كحد أقصى، مع الالتزام بجميع البروتوكولات المعمول بها، وسيسمح بالزيارات داخل المنازل لأربعة أشخاص.

وأشار إلى أن إرسال الرسائل القصيرة للاستصدار موافقة على الخروج سيبقى قائمًا، وكذلك حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح وزير الصحة أن الحكومة تضع الأرقام الوبائية في الاعتبار، لا سيما عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة، وأن الهدف من التخفيف هو العودة نوعًا ما إلى الحياة الطبيعية، ولكن في ظل ظروف صارمة وآمنة.

وفيما يتعلق ببرنامج التطعيم، قال الوزير القبرصي إن الهدف هو تطعيم جميع المواطنين فوق عمر الثمانين، وكافة العاملين بالمجال الصحي ابتداء من شهر مارس، ليغطي 100 ألف مواطن بنهاية الشهر نفسه.

يذكر أنه حتى يوم الثلاثاء سجلت قبرص ما مجموعه 30 ألفا و252 إصابة، و190 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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