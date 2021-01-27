3174 إصابة جديدة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 3174 إصابة جديدة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو (رومانيا الدولي)، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن أصيب 718 ألفا و612 شخصا في البلاد، فيما تم تسجيل 18 ألفا و15 حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الجائحة.. كما يرقد حاليا 1025 مريضا بوحدات العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم بالفيروس.