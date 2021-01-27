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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان تنفذ تدريبًا عمليًا لمكافحة تلوث بترولى بنهر النيل (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:17 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد بحضور فعاليات التدريب العملى لمكافحة تلوث بترولى بنهر النيل " طيبة 6" والذى نفذه مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان التابع لها شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار التعاون المتواصل بين وزارة البترول ومحافظة أسوان للحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة بنهر النيل.

وقد أكد اللواء أشرف عطية بأن هذا التدريب العملى يأتى متواكبًا مع سياسة الدولة فى تكثيف ومضاعفة الجهود من أجل حماية مجرى نهر النيل من كافة التعديات ومجابهة مختلف مصادر التلوث والحد من مخاطرها، مشيرًا إلى أهمية هذه التدريبات العملية فى نشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بجانب التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث مما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح محافظ أسوان بأن التدريب العملى (طيبة 6) تم تنفيذه بالمسطح المائى لنهر النيل بمنطقة الأعقاب شمال مدينة أسوان بمشاركة العديد من الجهات المختصة ومنها المركز الرئيسى لمكافحة التلوث النهرى بالغردقة ورأس غارب والتبين التابعين لشركة "بتروسيف"، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، وعناصر وأفراد شرطة البيئة والمسطحات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وكشف المحافظ عن أن سيناريو التدريب العملى تضمن حدوث تسرب مواد بترولية إلى المسطح المائى وعلى الفور قامت الجهات المعنية بتوجيه أجهزتها ومعداتها وأطقهما الفنية للتعامل السريع مع الحادث للسيطرة وإحتواء تداعياته وإزالة كافة التلوثات بالمنطقة في أسرع وقت ممكن.

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