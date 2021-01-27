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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي ينتحل صفة الشرطة بالمقطم للجنايات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:30 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
نجلاء رفاعي
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أحالت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأربعاء، تشكيلا عصابىا ينتحل صفة رجال شرطة، وخطف مسن والاتجار في المخدرات، إلى المحاكمة الجنائية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من "س. ف"، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر، "س. م"،35 سنة، عاطل، حال استقلالهما سيارة.

وتبين حيازتهما «طبنجتين صوت، و8 طلقة صوت هاتف محمول يحوي ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام مبلغ مالي 6600 جنيه»، وبصحبتهما "ا. م"، 61 سنة، بالمعاش.

وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمين باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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