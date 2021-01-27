رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تغازل الاتحاد الأوروبي: لاتزال هناك فرصة للحوار

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:56 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
منار أحمد
طباعة
ذكر موقع تي 24 التركي، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية تواصل مغازلتها في الاتحاد الأوروبي من أجل مصالحها.

جاء ذلك بعدما أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن العام الماضي كان بمثابة اختبار للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن لا تزال هناك فرصة لاستئناف الحوار.

وقال جاويش أوغلو، في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية بولندا ستيفان بلوك، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن الاتحاد الأوروبي تربطه بتركيا علاقات قوية، خاصة على مستوى التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد، لذلك فهم بحاجة إلى حوار مستمر للتكيف مع التغيرات المستجدة، موضحا أن العام الماضي كان الأصعب في تاريخ العلاقات التركية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وقبرص وليبيا وسوريا، قائلًا كان عامًا مزدحمًا بالتطورات المهمة في القوقاز أيضًا.

وعن التطورات السياسية التي زعم أن تركيا تشهدها، قال جاويش أوغلو، تركيا بدأت المحادثات الاستكشافية مع اليونان، كما أقدمت على تطبيع العلاقات مع فرنسا، وبدأت في التركيز على الإصلاح الداخلي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

«الصحة العالمية» تؤكد سلامة لقاحات كورونا: مرت بكل مراحل الاختبارات

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا