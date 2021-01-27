تركيا تغازل الاتحاد الأوروبي: لاتزال هناك فرصة للحوار

ذكر موقع تي 24 التركي، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية تواصل مغازلتها في الاتحاد الأوروبي من أجل مصالحها.جاء ذلك بعدما أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن العام الماضي كان بمثابة اختبار للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن لا تزال هناك فرصة لاستئناف الحوار.وقال جاويش أوغلو، في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية بولندا ستيفان بلوك، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن الاتحاد الأوروبي تربطه بتركيا علاقات قوية، خاصة على مستوى التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد، لذلك فهم بحاجة إلى حوار مستمر للتكيف مع التغيرات المستجدة، موضحا أن العام الماضي كان الأصعب في تاريخ العلاقات التركية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وقبرص وليبيا وسوريا، قائلًا كان عامًا مزدحمًا بالتطورات المهمة في القوقاز أيضًا.وعن التطورات السياسية التي زعم أن تركيا تشهدها، قال جاويش أوغلو، تركيا بدأت المحادثات الاستكشافية مع اليونان، كما أقدمت على تطبيع العلاقات مع فرنسا، وبدأت في التركيز على الإصلاح الداخلي.