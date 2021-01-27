وزيرة الثقافة: افتتحنا 18 بيتا ثقافيا متكاملا وطورونا 7 مسارح

قالت الوزيرة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن وزارتها عملت على افتتاح 18 بيت ثقافة متكامل في العديد من محافظات مصر دخلت جميعها الخدمة الثقافية، كما تم افتتاح 7 مسارح جديدة بعد الانتهاء من التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، فضلا عن العديد من المكتبات العامة ومتحف نجيب محفوظ ومبنى الرقابة على المصنفات الفنية بعد التطوير والتحديث.وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم ربط 130 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، كما قامت الوزارة بتنفيذ 1368 برنامجا لتدريب العاملين بالوزارة في إطار رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، كما تم تقديم العديد من الخدمات المميكنة في المجالات الثقافية وكذلك تقديم الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض.