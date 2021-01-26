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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: 39 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:54 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 862 فحصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة وشفاء 86 مصابا.

وأضاف البيان: أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 16460، وحالات الشفاء 15391 حالة، والوفيات 418 شخصا.

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