موريتانيا: 39 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 862 فحصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء: أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة وشفاء 86 مصابا.وأضاف البيان: أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 16460، وحالات الشفاء 15391 حالة، والوفيات 418 شخصا.