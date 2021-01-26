رواد السوشيال ميديا لـ «منى سيف»: «متآمرة وفاسدة »

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا رسالة هجومية ضد منى سيف ؛ لهجومها المستمر ضد الدولة المصرية.وقالوا: «أيتها الكذابة.. مؤامراتك إتفضحت وإنتى أصبحتى عالة على المجتمع، فأمثالك من ضيع البلد فى 2011، ‎إنتم إللى قبلتوا أقدام الإخوان.. وسلمتوا ليهم رقابكم.. واتصورتوا معاهم على أنقاض هذاالوطن».وتابع الرواد: «مش مستغرب من واحدة فاسدة متآمرة وعميلة، وخليعه زيك تقول هذا الكلام لأنه شيئٌ طبيعي، إنك تكونى بنت لأم فاسدة ضيعت أبنائها ودفعتهم لارتكاب الجرائم ليكونوا خلف قضبان السجون، والدليل على سعة صدر البلد أنها تترك واحدة مثلك بهذه الأخلاق الملنحطة الوضيعة والفكر المريض لا تزال حرة.. ولوكنتى فى أى دولة أوروبية من الدول التى تلعقون أحذيتها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل السجن ‎‏أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد».