محافظ قنا يكرم أسرة شهيد الشرطة بنقادة

كرّم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم أسرة الشهيد البطل أمين شرطة سيد حندقها السيد بإدارة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة نقادة والذي استشهد أثناء حملة أمنية مكبرة لضبط عدد من الخارجين على القانون بقرية أسمنت التابعة لمدينة نقادة.وأكد المحافظ لوالد الشهيد وجميع الحاضرين من أفراد أسرته أن الشهيد البطل قدم أغلى ما يملك من أجل هذا الوطن لافتا إلى أن مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وحكومة تقدّر تضحيات أبنائها المخلصين ولا تنسى ما قدموه من بطولات وتضحيات في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين داعيا المولى عز وجل بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يمن على أسرهم بنعمة الصبر والسلوان.وأضاف أن مصر تقف دائما بجوار أسر الشهداء وتقدم لهم الرعاية كواجب وطني منوها أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتكريم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.