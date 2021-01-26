القوات الأمريكية تسير دورية منفردة في الحسكة السورية

سيرت القوات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دورية منفردة مكونة من مدرعات برادلي وعربات عسكرية، اتجهت من مطار خراب الجير جنوبي بلدة رميلان باتجاه بلدة المالكية ديريك عبر طريق عام قامشلى المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية مع مسار الدورية.يأتي ذلك في إطار التحركات المتصاعدة للقوات الأمريكية المخرطة ضمن التحالف الدولي شمال شرق البلاد.ولفت المرصد السوري لحقوق الانسان قبل أيام، إلى أن التحالف يواصل إرسال التعزيزات نحو قواعده ضمن منطقة شمال شرق سوريا.وقبل أسبوع دخلت 240 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجستية وعسكرية، على 7 دفعات إلى قواعد التحالف الدولي في تل بيدر ورميلان وقواعد أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر بريف دير الزور.