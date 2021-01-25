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محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:44 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شهد طريق مير الدير بمركز القوصية، بمحافظة أسيوط، هبوطا أرضيا مفاجئا، بطول 20 مترا، دون وقوع إصابات أو تضرر للمنازل المجاورة للطريق

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترا بطريق قرية مير، المؤدي إلى دير القوصية، ولا يوجد أي تضرر في المنازل المجاورة.

وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، لموقع الهبوط بطريق قرية مير المؤدي إلى دير القوصية، في وجود مصطفى فتحي، نائب رئيس مركز القوصية، ومسئولي الطرق والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء، وتبين أن الهبوط أحدث حفرة بطول 20 مترا وعمق 3 أمتار، وتم فرض كردون حول موقع الهبوط، ومراجعة جميع خطوط المياه والصرف والكهرباء والغاز بالمنطقة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسرب للمياه، وتم معالجة الهبوط بالتربة الرملية والزلطية وتمهيد الطريق بالاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية بالمركز لتحقيق السيولة المرورية.

ووجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة إصلاح هبوط أرضي بطريق مير الدير بمركز القوصية، وكلف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعامل الفوري لمعرفة سبب الهبوط وسرعة إصلاحه وتسوية وتمهيد الطريق وإعادة الشىء لأصله حرصًا على سلامة المواطنين.

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