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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تطرح تصوراتها بشأن الاختبارات المنزلية لكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:42 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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طرحت وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين، تصوراتها بشأن الاختبارات المنزلية للكشف عن كورونا، موضحة أنها تتعلق بإجراءات جديدة وبسيطة ليست متوفرة حتى الآن.

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الاثنين: "نحن نتحدث بالتحديد عن اختبارات ذاتية يسهل التعامل معها"، مضيفا أن المنتجات يجب أن تكون معتمدة ودقيقة وقابلة للاستخدام من قبل أشخاص عاديين على نحو يضمن الحد نسبيا من ظهور نتائج خاطئة، وأضاف: "لا توجد حتى الآن اختبارات سريعة معتمدة ومتاحة بكميات كافية للتأهل لمثل هذا التنظيم".

وتخطط وزارة الصحة لتغيير "لائحة صرف الأجهزة الطبية"، والتي بموجبها يمكن شراء اختبارات مستضدات سريعة للاستخدام الشخصي في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، لا يُسمح بإجراء الاختبارات السريعة إلا للأطباء والمؤسسات الطبية أو مؤسسات الرعاية، وأصبحت المؤسسات التعليمية أيضا من الجهات المستفيدة من اللائحة منذ ديسمبر الماضي.

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