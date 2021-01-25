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تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 وكيفية تقديم شكوى

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:27 م
استمارة التقدم للامتحان
استمارة التقدم للامتحان الالكتروني
رغدة محمد
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لايزال يتدافع طلاب الثانوية العامة في البحث عن رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات طلاب الصف الثالث الثانوي للتسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم بداية من الأحد الموافق 10 يناير 2021. 

وتأتي أهمية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 تمهيدا للاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، والذي يتم باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومى - خاص -منازل).

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 عبر الرابط الرسمي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــا

ونظرا للضغط الشديد من قبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل الاستمارة الالكترونية قد يعاني بعض الطلبة من مشاكل في التسجيل، وفي هذه الحالة يرجى تسجيل شكوى من خلال بوابة الشكاوي للخدمات الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــا، وفقا لتصريحات محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذي أكد إنه لا صحة لغلق باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقديم للامتحانات.

الأوراق المطلوبة لتحرير وتسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

يقدم الطالب شهادة ميلاد جديدة

وصل مصاريف المدرسة 500 جنيه و 4 صور من الإيصال

إضافة إلى وصل تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه و4 صور من إيصال الدفع

وصل استمارة ثانوية عامة بقيمة 202 جنيه

و4 صور شخصية خلفية بيضاء

صورة بطاقة ولى الأمر

عمل استمارة إلكترونية بالإيميل الموحد وحفظها وستقوم المدارس بطباعتها. 

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

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