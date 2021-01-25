



رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخدمات لأصحاب الهمم دون جهد أو إهدار الوقت لذلك أتاحت الوزارة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام عن بطاقة الخدمات لهم خاصة عقب إدخال الرقم القومي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية حيث ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ويعمل على إضعاف المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة عقب الفتك بجميع أجهزة الجسم.





خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية لأصحاب الهمم إلكترونيا

يمكن للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستعلام عن كارت الخدمات إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار كارت الخدمات





كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة ( الاسم، الرقم القومي، العنوان، ...)





الضغط على زر الاستعلام





أوراق التقديم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات والمميزات التي توفرها الدولة لهم الدخول عبر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتقديم الأوراق التالية:-





صورة من بطاقة الرقم القومي الراغب في استخراج كارت الخدمات





تقرير طبي يشرح حالة المريض كاملة مستخرج من إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو المستشفيات التعليمية.





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كثيرا ما يدير ذوي الاحتياجات الخاصة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالتي تعد الوسيلة الوحيدة لحصولهم على الخدمات والمميزات التي توفرها الدولة لهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية التقديم على البطاقة الخدمية لأصحاب الهمم إلكترونيا والأوراق المطلوبة.