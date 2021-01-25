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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: جليد الأرض يذوب بوتيرة أسرع من منتصف التسعينيات

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:02 م
جليد الأرض يذوب بوتيرة
جليد الأرض يذوب بوتيرة
وكالات
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أظهرت دراسة جديدة أن جليد الأرض يذوب اليوم بوتيرة أسرع من منتصف التسعينيات، إذ يرفع تغير المناخ درجات الحرارة لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

وإجمالا تشير التقديرات إلى ذوبان 28 تريليون طن متري من جليد البحار والصفائح الجليدية والأنهار الجليدية منذ منتصف التسعينيات.

وخلصت الدراسة المنشورة اليوم الاثنين في دورية «ذا كرايوسفير» العلمية إلى أن معدل الذوبان السنوي أصبح الآن أسرع 57 بالمئة مما كان عليه قبل ثلاثة عقود.

وقال توماس سليتر عالم الجليد بجامعة ليدز في بريطانيا والمشارك في إعداد الدراسة: «كان مفاجئا أن نرصد هذه الزيادة الضخمة في 30 عاما فقط».

وأشار سليتر إلى أن الموقف واضح تماما للمعتمدين على الكتل الجليدية الجبلية في الحصول على مياه الشرب أو من يعتمدون على جليد البحار الشتوي في حماية منازلهم الساحلية من العواصف غير أن ذوبان الجليد بدأ يجذب أنظار المقيمين في أماكن بعيدة كل البعد عن المناطق المتجمدة.

وارتفعت درجة حرارة الغلاف الجوي حوالي 1.1 درجة مئوية منذ عصر ما قبل النهضة الصناعية لكن معدل ارتفاع درجات الحرارة في منطقة القطب الشمالي كان أكبر من المتوسط العالمي بما يزيد عن المثلين في الثلاثين عاما الماضية.

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