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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 299 وفاة و11629 إصابة بكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 07:33 م
إيطاليا كورونا
إيطاليا كورونا
وكالات
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سجلت إيطاليا 299 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد بانخفاض من 488 في اليوم السابق، كما انخفض إجمالي الإصابات اليومية الجديدة إلى 11629 من 13331.

وقالت وزارة الصحة إنه جرى عمل نحو 216211 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 في اليوم السابق مقارنة مع 286331 في اليوم الذي قبله.

وسجلت إيطاليا حتى الآن 85461 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ فبراير الماضي وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسادس على مستوى العالم. وسجلت البلاد 2.459 مليون حالة إصابة.

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