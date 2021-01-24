رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع مسن صدمته سيارة بالدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:05 م
مصرع مسن
مصرع مسن
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
لقي عامل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق أمام قرية "ميت علي" مركز المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق (المنصورة - طناح) أمام قرية "ميت علي" دائرة مركز المنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين: أنه أثناء سير السيارة رقم (داس، ۳۹۸ ملاکي) قيادة "محمد شبكت العدل محمود" ٢٦ سنة، عامل ومقيم قرية "كرم الجديدة" دائرة المركز على الطريق المشار اليه اصطدمت بالمدعو "منصور علي منصور زيادة "٨٤ سنة، عامل ومقيم قرية "ميت علي" دائرة المركز، وذلك حال عبوره الطريق ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنصورة الدولي بسؤال شقيق المتوفى "أحمد علي منصور" ٦٣ سنة، بالمعاش، ومقيم بذات القرية.. أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بسؤال قائد السيارة.. أيد ذات المضمون، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه. لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى