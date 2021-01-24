مصرع مسن صدمته سيارة بالدقهلية

لقي عامل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق أمام قرية "ميت علي" مركز المنصورة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق (المنصورة - طناح) أمام قرية "ميت علي" دائرة مركز المنصورة.انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين: أنه أثناء سير السيارة رقم (داس، ۳۹۸ ملاکي) قيادة "محمد شبكت العدل محمود" ٢٦ سنة، عامل ومقيم قرية "كرم الجديدة" دائرة المركز على الطريق المشار اليه اصطدمت بالمدعو "منصور علي منصور زيادة "٨٤ سنة، عامل ومقيم قرية "ميت علي" دائرة المركز، وذلك حال عبوره الطريق ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنصورة الدولي بسؤال شقيق المتوفى "أحمد علي منصور" ٦٣ سنة، بالمعاش، ومقيم بذات القرية.. أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.بسؤال قائد السيارة.. أيد ذات المضمون، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه. لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.