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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. قنوات النيل المتخصصة تحتفل بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 03:59 م
قنوات النيل المتخصصة
قنوات النيل المتخصصة
منار إبراهيم
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تقدم قنوات النيل المتخصصة غدًا مجموعة من البرامج والأفلام المتميزة بمناسبة عيد الشرطة، حيث تقدم قناة نايل دراما حلقة خاصة عن أهم ما قدمته الدراما المصرية لدعم الدور العظيم الذي تقوم به الشرطة لحماية مقدرات الشعب والوطن.

وتعرض قناة «العائلة» الفيلم العربي «المصلحة» بطولة أحمد عز وأحمد السقا، كما تقدم «نايل لايف» حلقة خاصة من برنامج «نهارك سعيد» عن عيد الشرطة، إضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي «متحف الشرطة القومي» وكذلك حلقة خاصة من برنامج «سبوت» تتناول الظابط في السينما المصرية.

وتقدم قناة «ماسبيرو زمان» أوبريت «حراس الوطن»، إضافة إلى عرض الفيلم التسجيلي «أكاديمية الشرطة»، وتطوع «قناة النيل الثقافية» برامج الهواء للمشاركة في هذه المناسبة، حيث تستضيف مجموعة كبيرة من رموز العمل الشرطي والأمني في مصر.

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