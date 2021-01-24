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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«كورونا» يُغلق مطار «بن جوريون» في إسرائيل

الأحد 24/يناير/2021 - 03:45 م
مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
سارة الشلقاني
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قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام الرحلات الجوية لمدة أسبوع، حتى نهاية الإغلاق الشامل في 31 يناير الجاري، في إطار مكافحة انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل إسرائيل.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه خلال إغلاق مطار بن جوريون لمدة أسبوع، سيتم تطعيم مليون إسرائيلي بلقاح فيروس كورونا المستجد، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

في السياق ذاته، وافق بينى جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، على إغلاق مطار بن جوريون لمدة أسبوع، وذلك بعد التشاور مع أفيحاي ماندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، ووزارة الصحة.

وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" من ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد داخل إسرائيل.

وأشارت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالتوازي مع استمرار انتشار السلالات المتحورة قد يؤدي لسلالة جديدة من كوفيد- 19 في إسرائيل مقاومة للقاحات.

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