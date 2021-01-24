«كورونا» يُغلق مطار «بن جوريون» في إسرائيل

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام الرحلات الجوية لمدة أسبوع، حتى نهاية الإغلاق الشامل في 31 يناير الجاري، في إطار مكافحة انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل إسرائيل.وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه خلال إغلاق مطار بن جوريون لمدة أسبوع، سيتم تطعيم مليون إسرائيلي بلقاح فيروس كورونا المستجد، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.في السياق ذاته، وافق بينى جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، على إغلاق مطار بن جوريون لمدة أسبوع، وذلك بعد التشاور مع أفيحاي ماندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، ووزارة الصحة.وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" من ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد داخل إسرائيل.وأشارت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن استمرار حملة التطعيم ضد كورونا بالتوازي مع استمرار انتشار السلالات المتحورة قد يؤدي لسلالة جديدة من كوفيد- 19 في إسرائيل مقاومة للقاحات.