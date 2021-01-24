كاتب تركي: لم أر شعبنا بهذا القدر من الضيق والتعاسة من قبل

أكد الكاتب الصحفي يلماز أوزديل، أن الشعب التركي يشعر بالخجل لكثرة من يعجزون عن توفير الخبز لعائلاتهم، وأنه لم ير قط الأمة بهذا القدر من الضيق والتعاسة.وقال أوزديل في مقال له بجريدة "سوزجو" التركية، "كنا أبناء عائلات فقيرة، لكن حتى عندما لم يكن لدينا شيء، كان لدينا على الأقل شريحة خبز مع معجون الطماطم أو شريحة خبز مع مسحوق السكر كانت لدينا أحلام بريئة ونقية ونظيفة للمستقبل كانت لدينا امالنا المتلئلئة أما الان عندما نأكل قطعة خبز نصاب بالخجل".وتابع الكاتب التركي: "على سبيل المثال، تقول إحدى السيدات أبلغ من العمر 65 عاما، أقف في طابور الخبز، وزوجي مريض، وينام في المنزل، والثلج يتساقط، ومكثت هنا لمدة ساعتين لشراء الخبز لمجرد أن المكان يبيع الخبز أرخص بليرة واحدة، فيما يقول أحد المتقاعدين إن لديه 5 ليرات و25 قرشا في جيبه حتى نهاية الشهر في حين يتبقى 12 يوما حتى ينتهي الشهر ويقول إنني أحاول أن أعيش براتب 1500 ليرة لدينا صديق متقاعد اخر في عمرنا، يمسك بحقيبة في يده، وثلاثة أرغفة في كيس، ويقول لم أكن لأفكر مطلقا في أنني سأعمل حسابا لليرة الواحدة".وقال أوزديل: "أعمل كصحفي في هذا البلد منذ 38 عاما، ورأيت محنا ومعاناة إنسانية أكثر مما يتحمله قلبي، وشهدت حياة عالقة في أبعاد لا أريد أن أتذكرها، لكنني لم أر أبدا الأمة جمعاء في مثل هذا الضيق والتعاسة".