تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«داعش عين شمس» لـ21 فبراير

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في دولة سوريا.



كما وجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المختصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقاموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، تأجيل محاكمة 9 متهمين لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ«خلية داعش عين شمس» لجلسة 21 فبراير؛ للمرافعة.ووجه للمتهمين في القضية رقم 2609 جنايات أمن دولة عين شمس، والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمان الأول والثانى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.