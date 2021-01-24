حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:43 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدى على النحو التالي:
مهنيا: تواجه بعض الصعوبات والمشاكل في عملك، فكر جيدا حتى تستطيع أن تنجزها وتتخطاها بسرعة.
عاطفيا: الأزمات تظهر لك معادن الآخرين، شريكك مازال متمسك بك وحريص على استقرار علاقتكما، حاول إعطائه هذه الفرصة.
صحيا: صحتك تبدأ في التحسن بعد فترة صحية متعبة، حاول أن تحسن من نفسيتك أيضا.
مهنيا: تواجه بعض الصعوبات والمشاكل في عملك، فكر جيدا حتى تستطيع أن تنجزها وتتخطاها بسرعة.
عاطفيا: الأزمات تظهر لك معادن الآخرين، شريكك مازال متمسك بك وحريص على استقرار علاقتكما، حاول إعطائه هذه الفرصة.
صحيا: صحتك تبدأ في التحسن بعد فترة صحية متعبة، حاول أن تحسن من نفسيتك أيضا.