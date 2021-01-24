حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 24 يناير 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 08:39 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيا: لديك بعض الاهمال والكسل حاول أن تتخلص منهما وتطور من نفسك وتنجز ما لديك من المهام.
عاطفيا: ضغوط الحياة تأخذك من أحبابك، وتتوتر علاقتك مع شريكك اهتم به أكثر ولا تزيد في عنادك فتره جيده للصلح انتهز الفرصه اذا كان يستحق.
صحيا: حاول ان تحافظ على تناول الأطعمة الصحية لأنها تزيد من تركيزك في العمل ونشاطك طوال اليوم.
مهنيا: لديك بعض الاهمال والكسل حاول أن تتخلص منهما وتطور من نفسك وتنجز ما لديك من المهام.
عاطفيا: ضغوط الحياة تأخذك من أحبابك، وتتوتر علاقتك مع شريكك اهتم به أكثر ولا تزيد في عنادك فتره جيده للصلح انتهز الفرصه اذا كان يستحق.
صحيا: حاول ان تحافظ على تناول الأطعمة الصحية لأنها تزيد من تركيزك في العمل ونشاطك طوال اليوم.