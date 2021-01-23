محمد عبدالرحمن: «أنا أهلاوي ومش بحب أزعل الزملكاوية»

يشارك الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتة" بطولة مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" التي تقدم على خشبة مسرح كايرو شو.وقال توتة، في تصريحات، إنه يجسد دور رستم محامي صاحب القصر، لكنه لا يتلقى أي أجر، لذلك يظهر بمظهر غير مهندم.وعن سؤاله لأي ناد رياضي ينتمي، أكد محمد عبدالرحمن أنه أهلاوي وله عدة أصدقاء يشجعون نادي الزمالك.يتصدر بطولة المسرحية مع محمد عبدالرحمن كل من بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ودانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهى من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهواري.