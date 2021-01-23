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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

السبت 23/يناير/2021 - 08:57 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث يرغب أولياء الأمور والطلاب معرفة موعد إجراء امتحانات الصف الثالث الاعدادي، بعد قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول بالصف الثالث الإعدادي، ستكون بعد العودة من إجازة نصف العام التى بدأت من يوم ١٦ يناير الماضى، وتنتهى في يوم ٢٠ فبراير المقبل، ويستكمل الطلاب بالمرحلة الإعدادية الدروس المتبقية فى منهج الفصل الدراسي الأول أون لاين عن طريق الوسائل التى وفرتها وزارة التربية والتعليم عبر المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية التى تحتوى على شرح مفصل لكافة الدروس المقررة على الطلاب.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 


أكدت الدكتور طارق شوفى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل استكمال باقى العام الدراسى وإجراء الامتحانات يوم الأحد ١٤ فبراير المقبل، وكل ما يتم نشره أو كتابته قبل هذا الموعد هو اجتهادات وشائعات.

ووفرت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الصف الثالث الاعدادي تسجيل استمارة دخول الامتحانات إلكترونيا للمرة الأولى، لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده العملية التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، والذي يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات للطلاب اون لاين بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك دون الزام الطلاب بالتواجد، فى مقر المدرسة منها للتزاحم أو التجمع، لحماية الطلاب والعلمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد الصف الثالث الاعدادي هى أخر مرحلة فى الاعدادى، لينتقل الطلاب بعد ذلك للمرحلة الثانوية، سواء عامة أو صناعى أو تجارى أو زراعى، فندقى، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تدعيم كافة السبل التكنولوجية فى منظومة التعليم المصرى، حتى تواكب التطور الهائل فى التعليم الموجود بكافة الدول المتقدمة على مستوى العالم.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم



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