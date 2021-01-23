قبرص: 7153 شخص تلقوا التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم السبت، أنه تم تطعيم 7 آلاف و153 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 16 حتى 22 يناير الجاري.وقالت وزارة الصحة القبرصية - وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - إن هناك 5 آلاف و448 جرعة متاحة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما، موضحة أنه حتى الآن تلقى 15 ألفا و322 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس.وأضافت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للتسجيل لتلقي اللقاح سيتم فتحها صباح الإثنين المقبل ومن المقرر أن يبدأ التطعيم بين 27 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.