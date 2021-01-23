السلطات التركية تعتقل 111 جنديًا بزعم الانتماء لجولن

أصدر مكتب المدعي العام في محافظة إزمير التركية، اليوم السبت، أمرا باعتقال 111 جنديا من بين 200 كانوا محتجزين بتهمة الاشتراك في فعاليات نظمتها حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، والتي يصنفها النظام التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان، منظمة إرهابية.وأفاد موقع "كارت" التركي، بأن قوات مكافحة الإرهاب في إزمير نفذت عمليات متزامنة في 62 مقاطعة داخل المدينة، في 19 يناير الماضي، لإلقاء القبض على 238 جنديا، منهم 218 جنديا في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة، وألقت القبض على 200 منهم بتهمة الانضمام لحركة جولن.ونقل 180 من المحتجزين إلى المحكمة، اليوم السبت، وصدر قرار المدعي العام باعتقال 111 منهم، والإفراج عن 69 بشرط الرقابة الإدارية.من جانب آخر، كانت منظمة الأمم المتحدة قد اتهمت النظام التركي، في خطاب رسمي، بإساءة استعمال اتهامات الإرهاب ضد خصومه، بخاصة أنصار حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء انقلاب 2016 المزعوم.