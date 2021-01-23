سقوط تشكيل عصابي يسرق « التوك توك» في الخليفة

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة مركبات «التوك توك» بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة الخليفة.أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلان حال شروعهما فى سرقة مركبة توك توك بإسلوب توصيل الأسلاك.وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة ربة منزل وبإستدعائها تعرفت على المركبة وإتهمتهما بالشروع فى سرقتها.وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.وإعترفا بإرتكابهما حادث سرقة آخر بذات الأسلوب وسرقتهما لمركبة "توك توك" ملك سائق.وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة وإتهمهما بالسرقة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.