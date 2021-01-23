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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة عملات مزورة في الزاوية الحمراء

السبت 23/يناير/2021 - 11:55 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بحيازة عملات وطنية مزورة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات، وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم، وطلب شراء هاتفين محمولين، وقدم مبلغا ماليا "عملات مقلدة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من صاحب مقهى، بقصد ترويجها على المواطنين، مضيفًا أنه كان فى سبيله لشراء هاتفين محمولين المشار إليهما بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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